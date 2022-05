Data pubblicazione 10 Maggio 2022

INTROBIO – Raccolti e smaltiti oltre 100 chili di rifiuti abbandonati. Questo il bilancio di “Introbio pulita“, l’appuntamento della scorsa domenica mattina in centro valle.

Nonostante il meteo tutt’altro che favorevole, i volontari – comprese famiglie con bambini – si sono divisi in quattro gruppi battendo altrettante aree del paese in cerca di spazzatura, che purtroppo non è stato difficile trovare. Caricati i 100 chili e più, la giornata si è conclusa con un momento conviviale.