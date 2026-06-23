METEO: IN SETTIMANA TEMPERATURE BEN AL DI SOPRA DELLA MEDIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una massa di aria molto calda di origine sub-tropicale si spinge fino alla penisola Scandinava investendo buona parte del continente Europeo e mantenendo le temperature ben al di sopra della media del periodo. Queste condizioni sono rafforzate dalla presenza di un robusto anticiclone che tende a stazionare sulla Francia. La presenza di aria un po’ più fresca in quota però, insieme alla forte convezione diurna, lascia spazio alla probabilità di temporali specie sui rilievi. Previsto nei prossimi giorni un ulteriore aumento delle temperature. La ventilazione si manterrà debole o molto debole di direzione variabile per buona parte della settimana, sui rilievi a prevalente regime di brezza e con possibili rinforzi più intensi a causa dei fenomeni temporaleschi.

Martedì 23 giugno

Cielo soleggiato. Temperature tra i 26 e i 34 °C. Venti: 13 km/h da Nord. Raffiche: 62 km/h.

Mercoledì 24 giugno

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 25 e i 32 °C. Venti: 9 km/h da Sud-Est. Raffiche: 21 km/h.

Giovedì 25 giugno

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 23 e i 32 °C. Venti: 8 km/h da Nord. Raffiche: 24 km/h.