TORNEO DÖL CHILE: PENSOTTI SERVICE E DINAMO MARGNO IN SEMIFINALE

MARGNO – Seconda serata dei quarti di finale al campo dell’Oratorio di Margno, dove si sono disputate due gare valevoli per la 5ª edizione del Torneo döl Chile, competizione sportiva organizzata nel ricordo di Achille Gobbi (a destra), appassionatissimo sportivo prematuramente scomparso.
Nella prima gara, Pensotti Service ha travolto Baby & Company per 6-0.
Lorenzo Scuri è stato eletto migliore in campo.
Nel secondo incontro, vittoria per 4-2 della Dinamo Margno su Manzolini Noleggio.
Migliore in campo: Davide Spandri.
RedSpo