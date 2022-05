DONATORE E MUSICANTE, AVIS E BANDA DI BARZIO RICORDANO MAURO CANEPARI CON UN DEFIBRILLATORE

Data pubblicazione 15 Maggio 2022

BARZIO – L’ex municipio di Barzio e il piazzale del mercato sono ora presidiati da un Dae, un dispositivo medico semiautomatico che consente di effettuare la defibrillazione del cuore in caso di arresto cardiaco.

A donarlo l’Avis Lecco e la banda di Barzio in memoria di Mauro Canepari, scomparso a 62 anni e a lungo capogruppo dei donatori di sangue dell’altopiano nonché musicante.

Installare un Dae in uno spazio centrale per le realtà del paese – la palazzina ospita infatti diverse associazioni, l’ambulatorio e la scuola di musica – è un gesto per restituire almeno in parte l’impegno di Canepari nei confronti della comunità barziese.

Ad accendere la sirena, metaforico taglio del nastro, i famigliari di Mauro accompagnati da un breve concerto della banda.