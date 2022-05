CORSA IN MONTAGNA: CORTENOVA E PREMANA A TESTA ALTA IN VAL BREMBANA

Data pubblicazione 23 Maggio 2022

VAL BREMBILLA (BG) – Sugli scudi i valsassinesi nella gara regionale Fidal di corsa in montagna che assegnava il Trofeo Pesenti e il Trofeo Comunale Val Brembilla. Nelle classifiche a squadre un secondo posto sia per il CSC Cortenova, nella categoria senior, sia per l’AS Premana, tra i giovani, in entrambi i casi dietro ai padroni di casa dell’Atletica Valle Brembana.

Tra i risultati individuali da segnalare il successo tra i cadetti di Oscar Luigi Pomoni (Premana) seguito dal compagno di squadra Francesco Gianola. Tra i ragazzi vittoria di Leonardo Milesi (Team Pasturo). Al femminile terzo posto ragazze per Carolina Fazzini (Premana), terza allieve Aurora Combi (Cortenova), 4ª e 5ª le cadette Denise e Serena Mascheri. Negli assoluti nona posizione per Giovanni Gianola (Premana) tra gli uomini e Maria Gianola (Cortenova) tra le donne.

> QUI TUTTI I RISULTATI