LITE A BINDO, NE FA LE SPESE UN UOMO DI 49 ANNI: PER LUI ‘CODICE GIALLO’

Data pubblicazione 23 Maggio 2022

CORTENOVA – Episodio di cronaca i cui contorni sono da chiarire, verso le sette e mezza di questa serata di lunedì a Bindo di Cortenova dove, nei pressi della Strada Provinciale, è avvenuta una rissa.

Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni diffuse ai media da AREU, un uomo di 49 anni che è stato soccorso in ‘codice giallo’ (condizioni dunque mediamente critiche). Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa Valsassina, giunta da Balisio. Allertati anche i Carabinieri.

L’intervento era ancora in corso intorno alle 20, aggiornamenti in questa pagina, non appena disponibili.

RedCro