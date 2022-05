CFPA, LA PROVINCIA ASSICURA: “GRANDE ATTENZIONE ALL’ALBERGHIERO, MIGLIOREREMO LA VIVIBILITÀ DELL’ISTITUTO”

Data pubblicazione 24 Maggio 2022

LECCO – Nella seduta del consiglio provinciale di lunedì a Villa Locatelli, il vicepresidente dell’ente Mattia Micheli ha garantito nuovi investimenti in vista per l’alberghiero di Casargo. Come ha spiegato il consigliere delegato all’APAF , la scuola dell’Alta Valsassina è considerata un’eccellenza del territorio e in quanto tale deve essere valorizzata.

“Credo valga la pena menzionare Apaf come un istituto sul quale come Provincia stiamo investendo tanto e su cui vogliamo portare sempre maggiore attrattività – ha detto Micheli -. Crediamo molto in quel tipo di istruzione e in quell’istituto, perché l’abbiamo sempre visto come un’eccellenza e vogliamo continui a esserlo”.

“Per fare questo abbiamo intenzione non solo di concentrarci su quelli che sono gli aspetti già trattati nei consigli provinciali, come l’attenzione alla didattica o al bilancio, ma anche agli investimenti infrastrutturali legati all’accoglienza dei ragazzi presso l’istituto. Per questo cercheremo di promuovere investimenti per migliorare le camere dei ragazzi, per potenziare la vivibilità del CFPA di Casargo“.

“Da questo punto di vista quindi credo che possiamo dire che la nostra attenzione al CFPA, considerato un’eccellenza non solo in Valsassina, ma in tutto il nostro territorio provinciale, è elevata” conclude.

RedPol