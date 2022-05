L’OPINIONE DI NOSTRADAMUS: MORTERONE CAPUT MUNDI, CHÉ PICCOLO È BELLO

Data pubblicazione 24 Maggio 2022

Egregio Direttore, sono cosciente che il mio pensiero di “Morteronese non residente” possa non essere letto con il dovuto distacco e pertanto non apprezzato. Questo spiace e mi tiro indietro. I contributi alla causa, sinceri e del tutto gratuiti, dovrebbero invece essere apprezzati da chi sarà sempre più in brache di tela. Prossimamente sarò lontano dalla conca morteronese e solo grazie a Valsassinanews riuscirò a non troncare del tutto il legame con questo piccolo e bellissimo paese montano cui mi sento legato anche se non sono nato in quell’invidiabile fazzoletto di prati e boschi che si trovano tra Morterone centro, l’unica trattoria rimasta e la stalla condominiale. Sarei comunque onoratissimo anche se avessi visto i natali alla Bruga, al Bosco e perché no, in Frasnida o alla Costa del Pallio.