CALCIO: GLI UNDER 10 DEL BALLABIO BATTONO ROBBIATE E VINCONO INASPETTATAMENTE IL CAMPIONATO

Data pubblicazione 25 Maggio 2022

BALLABIO – Ha del clamoroso il risultato raggiunto sul campo dagli Under 10 del G.S.O. Ballabio allenati da Alessio Di Leo e Diego Invernizzi.

Nello scontro diretto per il secondo posto, infatti, battendo per 8-1 in casa il Real Robbiate i bambini in casacca blu non sono arrivati come pensavano nella “posizione d’onore”, bensì addirittura in cima alla graduatoria del torneo – grazie anche ai risultati delle altre partite…

