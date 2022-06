PROGETTO PREMANA VERSO IL VOTO: UNICO TIMORE, IL QUORUM (MA AL 40%)

Data pubblicazione 7 Giugno 2022

PREMANA – Domenica si aprono le urne a Premana, unico Comune al voto nel nostro territorio in questa tornata elettorale. Come ormai noto i cittadini del paese delle lame non avranno molta scelta: la lista è unica, quella dell’amministrazione uscente, e anche il candidato sindaco è l’attuale prima cittadina Elide Codega che chiede il rinnovo della fiducia.

La battaglia dunque non è sui programmi e sulle visioni bensì sul quorum, occorre infatti che il 40%+1 dei premanesi si rechi in cabina elettorale per evitare che la Prefettura incarichi un commissario per la gestione ordinaria sino a prossime elezioni, ovvero sino alla primavera 2023.

Ecco allora l’appello al voto col quale Codega spera di ricevere dai suoi concittadini “fiducia, entusiasmo e forza”.