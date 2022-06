TORNEO ‘DÖL CHILE’: I RISULTATI DELLE GARE DEL MARTEDÌ

Data pubblicazione 8 Giugno 2022

MARGNO – Seconda giornata per il Torneo “Dol Chile” di calcio a sei all’oratorio di Margno. Dopo il calcio inaugurale della bandiera nerazzura Beppe Bergomi di lunedì sera, martedì si sono sfidati Pedal is on fire e Sbronzi di Riace, gara terminata 3-2 per i primi; a seguire Sterilstarna si è arresa per una rete a cinque a Diego Arredamenti. Ad Alex Fazzini e Alessandro Artusi il riconoscimento di miglior giocatore del match.

Questa sera un turno di riposo, le partite della fase a gironi riprendono giovedì.

RedSpo