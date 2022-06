VOTA FINO A DOMANI IL NOSTRO SONDAGGIO: CE LA FA BUSSOLA A RIMANERE SINDACO DI BALLABIO?

Data pubblicazione 8 Giugno 2022

BALLABIO – La nostra consueta consultazione on line tratta questa settimana la crisi politica in corso al Comune di Ballabio.

Il sindaco in carica Giovanni Bruno Bussola (Lega) è stato messo in seria difficoltà da una fazione della sua stessa maggioranza, capeggiata dalla ex prima cittadina leghista Alessandra Consonni, che gli ha votato contro al momento dell’approvazione del bilancio preventivo.

Il sondaggio di Valsassinanews è in corso e avrà termine nella mattinata di domani, giovedì 9 giugno.

