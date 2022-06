SP64, IN COMUNE IL SOLLECITO ALLA PULIZIA DI GRIGLIE E CANALI DI SCOLO

Data pubblicazione 15 Giugno 2022

CREMENO – Dopo diverse e insistenti segnalazioni da parte dei cittadini sulle condizioni della Provinciale 64 nel territorio di Cremeno e Maggio, la minoranza comunale ha depositato una segnalazione per sollecitare la pulizia di cunette, griglie e canali di scolo dell’acqua.

Nel dossier depositato in Municipio diverse fotografie immortalano la situazione attuale della “SP64 Prealpino Orobica” per il tratto di competenza cremenese, si è inoltre richiesto che anche l’erba tagliata dal bordo della strada venga raccolta e non abbandonata nei canali.