BARZIO, NUOVA SEGGIOVIA: COSTA 1.450 € LA CONSULENZA LEGALE

Data pubblicazione 16 Giugno 2022

BARZIO – Sarà lo Studio Legale Zoppolato & Associati a fornire la consulenza al Comune di Barzio in merito al sollecito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla modalità di affidamento del servizio di gestione della nuova seggiovia “Ongania”.

Il fascicolo, per un compenso di 1.459,12 euro, passerà negli uffici milanesi di via Paleocapa, a due passi dal Castello Sforzesco, e tornerà a Palazzo Manzoni per dare modo al sindaco Giovanni Arrigoni Battaia e alla segretaria comunale Valentina De Amicis di ottemperare alla richiesta dell’Autorità Garante.

