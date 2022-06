MORTO CESARE PEREGO. DELLA SUA CM IL ‘VENTAGLIO’ E LE MINIERE AI RESINELLI

Data pubblicazione 17 Giugno 2022

VALGREGHENTINO – Morto Cesare Perego, 65enne politico di lungo corso e più recentemente presidente della Grignolo Srl, società che gestisce miniere ai Piani dei Resinelli. Sin dal 1990 e a più riprese Perego era stato al vertice della Comunità Montana del Lario Orientale, sua la riapertura delle miniere così come il centro polifunzionale ‘Il Ventaglio’ di Ballabio, oltre alla nuova sede della CM di Sala al Barro.

“Se n’è andato dopo una giornata di gestione delle visite e di Guida ai Piani Resinelli ultimata con la solita allegria e passione – ricordano Dario e Rossella -. Da tempo ha atteso di potersi dedicare alle miniere, nate progettualmente e turisticamente con lui quando era presidente della Comunità Montana del Lario Orientale. Si è messo in gioco anche come Guida e la passione di certo non gli mancava, come il piacere di gestire ogni aspetto dell’attività”.

Domani, sabato 18 giugno, alle 15.30, i funerali nella chiesa parrocchiale di Valgreghentino.