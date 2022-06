Data pubblicazione 18 Giugno 2022

MARGNO – Venerdì sera di calcio con il Torneo döl Chile, formazioni a sei che si sfidano sul campo dell’oratorio di Margno alla memoria di Achille “Chile” Gobbi.

Nella prima partita l’Asd Primaluna supera I ragazzi dell’introbiese per nove reti a una, a seguire il Cs Margno ha la meglio sui Fratelli Muttoni per 4-2. A spiccare per prestazioni Riccardo Abis nel primo confronto e Johnny Ruiz Macas nel secondo.