INCIDENTI SUI MONTI DI INTROBIO E PREMANA. ELISOCCORSI IN AZIONE

Data pubblicazione 19 Giugno 2022

INTROBIO/PREMANA – Duplice intervento di Cnsas ed elisoccorso sui monti valsassinesi nel pomeriggio di oggi, domenica 19 giugno.

La prima chiamata è arrivata da Introbio, nella zona del Passo del Gandazzo. Tre le persone in pericolo, in codice giallo: in campo il soccorso alpino bergamasco e l’elicottero decollato da Sondrio.

Codice giallo anche nel secondo intervento, nei pressi di Larec, Premana, dove sarebbero rimaste coinvolte due persone in codice giallo. Sul posto il Cnsas premanese e il velivolo del soccorso di Como.

Ulteriori informazioni non appena disponibili.