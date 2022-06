SCI ALPINISMO: ERIKA SANELLI E MARTINO UTZERI NELLE NAZIONALI GIOVANILI

Data pubblicazione 24 Giugno 2022

PREMANA – Due atleti dell’As Premana inseriti nelle nazioni giovanili Fisi di scialpinismo. Si tratta di Erika Sanelli, classe 2003, convocata nel quartetto femminile under 20, e di Martino Utzeri, classe 2005, che avrà un posto nei quattro della under 18 maschile.

Tre le squadre azzurre strutturate per la stagione 2022/23 alla guida del direttore tecnico Fabio Meraldi: senior, osservati e under 23, per un totale di ventisette atleti. Inoltre la Federazione ha composto i team maschili e femminili under 20 e under 18, coinvolgendo altri 22 prospetti della disciplina tra cui appunto i portabandiera dell’As Premana.