PREMANA, LA REGIONE FINANZIA “L’ANTICO” CON 20MILA EURO

Data pubblicazione 28 Giugno 2022

MILANO – Dopo i primi 27 progetti ammessi al finanziamento, sono stati pubblicati sul Burl, il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, gli esiti della seconda e terza finestra del bando regionale ‘OgniGiorno inLombardia‘: al finanziamento regionale stati ammesse altre 30 proposte per un contributo di 563.037,12 euro. Per il nostro territorio è stato concesso un contributo di 19.530 alla Pro Loco di Premana destinato all’evento Premana rivive l’antico.

‘OgniGiorno inLombardia’ mira a promuovere lo sviluppo di strategie di promozione turistica a livello locale, valorizzando la conoscenza delle eccellenze territoriali. La misura, aperta lo scorso 2 maggio, resterà attiva fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro le 12 del 15 settembre 2022.

“Promuovere il territorio – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni – è fondamentale per far conoscere e rendere sempre più attrattivi luoghi e destinazioni. Un’operazione virtuosa di marketing territoriale per il completo rilancio del turismo della Lombardia – prosegue – un settore nevralgico dell’economia regionale. Proposte, offerte e servizi di qualità da proporre ai visitatori perché la Lombardia merita di essere scoperta e valorizzata 365 giorni all’anno”.

Nel lecchese, oltre a Premana, finanziati anche l’Orrido magic Christmas light con 30mila euro per la Pro Loco di Bellano e Montagna sportiva e divertente con 3.850 euro al Comune di Mandello del Lario.