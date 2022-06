CREMENO, GLI EVENTI DI LUGLIO: ‘BIROCCE’ E TANTA ANIMAZIONE “ALL CRAZY”

Data pubblicazione 29 Giugno 2022

CREMENO – L’estate a Cremeno e Maggio porta la firma All Crazy, società brianzola che si occuperà dell’animazione per residenti e turisti oltre agli eventi per i più giovani. Ma non solo: appuntamenti anche con la Pro Loco che a luglio porterà in paese la prima edizione della gara di “Birocce”, con la Biblioteca di Villa Carnevali, con l’associazione culturale ‘La Fucina’ e la Rassegna Organistica Valsassinese, con il Gruppo Alpini e l’Aido Altopiano.

“In queste ore è in distribuzione il calendario della manifestazioni in programma nel mese di luglio – spiega l’assessore Gerardo Arrigoni -. All Crazy, per cui l’amministrazione ha investito 40mila euro, garantirà mini club e attività varie tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, in piazza Europa a Cremeno e all’Area Corti a Maggio. Inoltre a Maggio ci sarà ogni mattina il risveglio muscolare. Non mancherà, a inizio serata, la tradizionale Crazydance”.

Manifesti settimanali, esposti nelle bacheche dei paesi e nei negozi, si occuperanno di ricordare e aggiornare le proposte imminenti.

“Il calendario di agosto verrà reso noto più avanti – aggiunge il sindaco Pier Luigi Invernizzi – ma possiamo già anticipare il pezzo forte della programmazione: il palo della cuccagna, realizzato all’area Corti dal Comune con l’importante aiuto della Pro Loco”.

> Scarica il volantino in formato Pdf