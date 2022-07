PREMANA-PREMANIGA BIKE&RUN: LE CLASSIFICHE DEI 50 ATLETI IN GARA

Data pubblicazione 3 Luglio 2022

PREMANA – Un weekend all’insegna del sano sport quello vissuto in alta Valsassina, dove è andata in scena la prima tappa della Bike & Run 2022, che ha visto ciclisti e corridori sfidarsi nel percorso tra Premana e Premaniga.

Per quanto riguarda la gara in sella alla bicicletta, ad avere la meglio è stato Lorenzo Vittori, che ha fermato il cronometro in 22’54”. 41 secondi più lento Matteo Fusi, mentre per il terzo gradino del podio è stata volata tra Giuseppe Mascheri (23’39”) e Tommaso Dedivitis (23’41”). Una sola donna tra i 27 in gara, Aurora Invernizzi, che ha tagliato il traguardo in 34’30”.

Solo 23 invece sul fronte run, che ha visto l’arrivo in solitaria di Dionigi Gianola (23’30”). Argento e bronzo rispettivamente a Mirko Sanelli (24’22”) e Paolo Gianola (24’47”). Serena Gianola la prima donna in 32’46”, davanti a Fabrizia Bertoldini (35’33”) e Alessia Bettiga (37’28”).

Le tappe del circuito 2022:

1° 2 Luglio 2022 Premana – Premaniga

2° 17 Luglio 2022 Prato S. Pietro – Zuc

3° 24 Luglio 2022 Pasturo – Alpe Coa

4° 7 Agosto 2022 Pagnona – Alpe Campo

5° 14 Agosto 2022 Casargo – Paglio

6° 10 Settembre 2022 Indovero – Giumello

Foto da Facebook