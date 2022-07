LASCO IL BANDITO. IL ROMANZO DI BALBIANI DIVENTA SPETTACOLO TEATRALE

Data pubblicazione 10 Luglio 2022

PRIMALUNA – A 150 anni dalla pubblicazione del romanzo storico di Antonio Balbiani, “Lasco, il bandito” va in scena a Primaluna con uno spettacolo teatrale per tutti, per ridare carne e sangue a “Lasco”, di giorno Buon Signore dedito a opere di carità e di notte demone della Valle, impegnato nella “caccia selvatica” con i suoi bravi. Tre attori, numerosi personaggi, il tono insieme ironico e drammatico, ma anche magico per evocare un luogo e un’epoca che ci appartengono.

Appuntamento questa sera, domenica 10 luglio, alle 21 al Parchetto della Cooperativa Le Grigne di Vimogno, Primaluna.