BARZIO, 4MILA EURO PER I VANDALISMI AL PALAZZETTO DELLO SPORT

Data pubblicazione 15 Luglio 2022

BARZIO – Costerà quattromila euro la sistemazione della canna fumaria e dei pluviali del Palazzetto dello Sport di Barzio, in località Conca Rossa. I danni sono stati causati da ignoti, vandali hanno schiacciato e danneggiato il tubo in acciaio inox per circa un metro di lunghezza nella parte sporgente del camminamento, inoltre danni sono stati fatti anche ai pluviali.

Il Comune ha approvato il preventivo depositato della ditta Canali Attilio Sas e previsto una spesa di 3.963,78 euro Iva compresa. L’area è dotata di telecamere di videosorveglianza, inoltre anche alcune immagini diffuse sui social incastrerebbero i responsabili, ma al momento non è noto se i vandali siano stati riconosciuti e se verranno presi provvedimenti.