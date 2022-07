AUTO SENZA ASSICURAZIONE, LA TRUFFA È DIETRO L’ANGOLO. LA POLIZIA LOCALE DI CORTENOVA-PREMANA AL FIANCO DEI CITTADINI

Data pubblicazione 16 Luglio 2022

CORTENOVA – Sono numerose le auto senza assicurazione passate sotto l’occhio attento delle telecamere di sicurezza del comando associato di Polizia Locale dei Comuni di Cortenova, Margno, Parlasco e Premana. Numeri che non fanno solo statistica ma che evidenziano anche in Valle la presenza di un fenomeno diffuso in tutta la nostra Provincia.

Spesso ad essere raggirati sono gli automobilisti anziani, che hanno meno familiarità con gli apparecchi tecnologici. In caso di polizze online inoltre è meglio muoversi con cautela e verificare l’attendibilità del portale e la modalità di pagamento, che deve essere con carta di credito su piattaforme specifiche.

“I truffatori in questo settore solitamente agiscono online – spiega il responsabile del servizio di Polizia Locale Marco Maggio – e sono due gli aspetti da conoscere e che possono far sospettare un tentativo di truffa. Innanzitutto – prosegue il comandante – il primo indizio è se l’assicuratore contatta il cliente tramite un numero di cellulare privato o su piattaforme come WhatsApp. Il raggiro è ancora più evidente se per il pagamento viene indicata una carta tipo PostePay riferibile a un codice fiscale di persona fisica”.

Pattugliamenti e lettura elettronica delle targhe possono solo individuare il problema, ovvero l’automobilista che, magari ignaro, circola senza assicurazione valida. Per prevenire truffe e verificare l’autorevolezza di siti e broker i cittadini possono contattare l’ufficio di Polizia Locale di competenza (quello di Cortenova, Margno, Parlasco e Premana risponde allo 0341 901 110) oppure consultare il sito dell’IVASS, l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.

C.C.