EVENTI: DOMENICA GARA DI ‘BIROCE’. A TUTTA VELOCITÀ DA CASSINA A CREMENO

Data pubblicazione 16 Luglio 2022

CREMENO – Fervono i preparativi per l’attesissima gara di biroce, veicoli a trazione gravitazionale, cioè privi di motore, che si disputerà a Cremeno, domenica 17 luglio. “Percorso velocissimo, di circa 800 metri con una pendenza media dell’8%, molto bello e guidato nel tratto finale. Si sfreccerà nelle strade di paese e che vinca il più spericolato” spiega il Club La Birocia, che dal 1974 organizza competizioni di questo tipo in Lombardia.

Il programma della giornata prevede il ritrovo al municipio del Comune valsassinese alle 8. Alle 9:15 via con briefing pre-gara, warm up e prima manche cronometrata. Dalle 12 alle 13:30 pausa pranzo in Piazza Europa con polenta taragna, stinco al forno, salsicce, patatine fritte e tanto altro, seguito dalle altre due manches e dalle premiazioni.