“AAA CERCASI URGENTEMENTE IMBECILLE”. SUL SENTIERO MOGGIO-ARTAVAGGIO RUBATA ANCORA LA MADONNINA

Data pubblicazione 17 Luglio 2022

Buongiorno redazione Valsassinanews,

Eccomi di nuovo a scrivervi, alcune settimane fa, è sparita di nuovo la madonnina posizionata sul sentiero Moggio/Artavaggio.

Questa volta al suo posto ho posizionato un’icona raffigurante la madonna in attesa che ne venga scolpita un’altra.

Tutto questo per avvisare l’imbecille, se volesse fare un giretto in quota per un po’ di aria fresca , che c’è qualcuno di nuovo ad aspettarlo.

Allego le foto delle madonnine sparite in precedenza e quella posizionata oggi [in copertina, ndr].

Cordiali saluti e complimenti per l’ottimo lavoro.

Assidua lettrice

,

