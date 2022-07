BERI, INVERNIZZI, COMBI… LO SKIROLL PARLA VALSASSINESE ANCHE IN LIGURIA

Data pubblicazione 17 Luglio 2022

CICAGNA (GE) – Grandi prestazioni di atleti valsassinesi nel fine settimana di gare di skiroll in Liguria. nella mass start in salita a tecnica classica da Rezzoaglio a Santo Stefano d’Aveto, trionfo di Paola Beri del Nordik Ski che ha battuto di oltre 2 minuti l’introbiese classe 2005 Camilla Crippa (che gareggia per il Team Brianza). Quarta Angelica Selva ancora del Nordik Ski. Per Crippa si tratta di una riconferma – sul podio “assoluto” anche nella prova di Bobbio Penice, sempre alle spalle di Beri. In entrambe le prove ha ottenuto il primo posto nella categoria U18.

Negli Under 14 Luca e Mattia Di Gregorio (Comunità Montana Valsassina) unici partenti dunque primo e secondo. Daniela Carmagnola, madre di questi ultimi, si è piazzata ottava assoluta.

A segno sabato anche le figlie di Paola, Maria e Aurora Invernizzi, dominatrici della prova femminile sprint nella categoria Children. Oggi bis di vittorie per loro (Maria nelle U16 e Aurora U14)

Infine doppietta “di casa nostra” pure tra i Pulcini: qua primo Marco Combi (Primaluna), davanti al fratello e compagno di squadra Mattia.

RedSpo