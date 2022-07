Data pubblicazione 17 Luglio 2022

BALLABIO – Caduta dalla bici con pesanti conseguenze in via per Morterone a Ballabio oggi, domenica, intorno alle 12:20.

Un ciclista di 29 anni è rimasto seriamente ferito dopo aver peso il controllo della sua due ruote; è stato assistito in codice giallo (condizioni “mediamente critiche” dunque secondo gli standard di AREU) quindi caricato a bordo dell’eliambulanza del 118 di Como, decollata dalla base di Villa Guardia.

Destinazione del volo: l’ospedale comasco ‘Sant’Anna’.