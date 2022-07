INTROBIO: MORTO IL 58ENNE INFORTUNATO SUL LAVORO QUESTA MATTINA

Data pubblicazione 18 Luglio 2022

INTROBIO – È deceduto alle 9.30 il 58enne vittima di un infortunio lavorativo (fonte: AREU) questa mattina in una impresa di via Vittorio Veneto a Introbio.

Soccorso poco dopo le 7.30 dall’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e dall’elicottero di Areu decollato da Bergamo, l’uomo ha riportato un grave trauma toracico e nonostante il trasporto all’ospedale di Lecco non si è riusciti a salvare la vita al lavoratore.

Da stabilire le cause che hanno portato all’incidente mortale, anche l’identità non è ancora stata resa nota. Sembra che lo sfortunato sia svenuto forse a causa di un malore e che un mezzo in retromarcia lo abbia investito (dettagli in corso di verifica da parte della nostra redazione).