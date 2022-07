“SAN PIETRO-ZUC”: POCHI MA BUONI ALLA GARA DI CORSA E MOUNTAIN BIKE

Data pubblicazione 18 Luglio 2022

CORTENOVA – 84 in totale gli atleti che hanno preso il via alla gara di mountain bike e di corsa in montagna nel percorso compreso tra Prato San Pietro e l’alpe Zuc, seconda tappa del circuito Valsassina Bike & Run.

Partendo dalla competizione a piedi, 4,5 km con dislivello di 500 metri, stacca tutti Gigi Gianola, del Team La Peppa, che chiude in 23’42”. Secondo e terzo posto rispettivamente per Giulio Mascheri (CSC Cortenova) in 25’43” e Lorenzo Milesi (Team Pasturo) in 25’58”.

Al femminile stravince Debora Benedetti, Team Pasturo, fermando il cronometro a 30’39”. Alle sue spalle Serena Gianola dell’AS Premana in 32’13”, mentre chiude il podio Alessia Bergamini (CSC Cortenova) in 33’03”.

Passando alla competizione in bici, mani al cielo per Lorenzo Vittori (AS Preman), in 21’16”. La volata per l’argento premia Luca Fontana (Laghee MTB Team), che per quattro secondi batte Matteo Fusi (Rampi Club Brianza).

Al femminile solo due le partecipanti, con Simona Beretta (Wet Life -VeloLario) che impiega 29’17” a raggiungere la meta, davanti a Aurora Invernizzi (Vam Race) in 31’00”.

La prossima gara del circuito sarà la Pasturo-Alpe Coa, in programma domenica 24 luglio.

Foto da Facebook