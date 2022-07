PRIMALUNA: ADDIO A 52 ANNI A GIUSY MUTTONI, ORIGINARIA DI CASARGO

Data pubblicazione 20 Luglio 2022

PRIMALUNA – Le comunità di Cortabbio e Casargo sono in lutto per la perdita prematura di Giusy Muttoni; aveva scoperto di avere un male incurabile, negli ultimi giorni era tornata a casa dai suoi cari e si è spenta in queste ore circondata dall’affetto della famiglia.

Originaria dell’Alta Valsassina – della famiglia Muttoni “Mòoc” – e ancora molto legata alla parrocchia di Casargo, Giusy aveva 52 anni; lascia il marito Roberto Polvara, conosciutissimo carrozziere di Cortabbio di Primaluna, i figli Elisabetta, Stefano e Andrea e gli altri parenti.

A destra, il saluto del figlio Stefano alla madre scomparsa >

Data, ora e sede dei funerali saranno pubblicati in questa stessa pagina, non appena disponibili.

Direzione e redazione di Valsassinanews esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia.