IL SONDAGGIO DI VN: SUPER CALDO, TRA ‘FILOSOFIA’, MONTAGNA E DECALOGHI

Data pubblicazione 21 Luglio 2022

VALSASSINA – Risposte molto variegate alla tradizionale consultazione on line promossa su Valsassinanews che ha trattato nell’ultima settimana l’ondata di super caldo e come la affrontiamo in questa afosa estate.

La voce più scelta con il 36% è stata “La prendo con filosofia“, ma molti voti (28%) ha ottenuto anche la risposta “Mi sposto in Valsassina…” e oltre un quarto del campione ha indicato “Seguo il decalogo anti-afa”.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del test, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sul nostro nuovo sondaggio – che avrà termine giovedì prossimo, 28 luglio. Anche stavolta restiamo su un tema di attualità, chiedendo a chi legge VN un’opinione sulle cause dei frequenti incendi che si verificano in questo periodo così afoso.

SUPER CALDO, CHE FARE? La prendo con filosofia (36%, 141 Voti)

Mi sposto in Valsassina... (28%, 110 Voti)

Seguo il decalogo anti-afa (26%, 99 Voti)

È sempre il solito magna-magna (9%, 34 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 4 Voti) Totale votanti: 388

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS