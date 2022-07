INTROBIO: “AL LAVORO SU UN TETTO SENZA PROTEZIONI E MISURE DI SICUREZZA”

Data pubblicazione 25 Luglio 2022

INTROBIO – Alla redazione di Valsassinanews è giunta la segnalazione di un fatto accaduto nella mattinata di oggi, 25 luglio a Introbio.

Un uomo apparentemente senza protezione di alcun tipo lavorava sul tetto di una casa, sistemando alcune tegole.

Pare le abbia anche tagliate con uno strumento a lama rotante. Senza alcun cartello o protezione di alcun genere. E tutto mentre nella strada sottostante, esattamente sotto di lui, passavano due ragazzini.

Un fatto grave, testimoniato dalle foto che l’anonimo lettore ha invitato alla redazione.

In un periodo in cui si susseguono incidenti sul lavoro, anche gravi, è un episodio in effetti preoccupante.

RedCro