LO ‘STREET FOOD’ TORNA A BALLABIO: DA OGGI A DOMENICA IN PIAZZA

BALLABIO – Secondo appuntamento a Ballabio con lo “Street Food”: dopo il grande successo della prima edizione de “La Carovana dei Sapori” – europei e non solo – torna a Ballabio nel fine settimana del 29/30/31 luglio 2022 l’evento promosso e organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Comune. Questa sarà per fortuna anche un’edizione più “libera” dalle prescrizioni e dalle paure del Covid; cuochi professionali e qualificati sono già pronti ad accendere i motori e i fornelli delle loro cucine da strada per deliziare i palati dei visitatori.

L’evento organizzato da Promozioni Confesercenti salirà in piazza Hillion da venerdì 29 luglio sino a domenica 31 luglio, una quindicina di cucine viaggianti proporranno le migliori specialità popolari, italiane e straniere. Dalla porchetta perugina ai tacos messicani passando per i dolci siciliani ai fritti di pesce della Liguria, ovviamente tutto bagnato con ricercate birre artigianali tedesche, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra dolce e salato e una piacevole e gustosa sfida con i nostri sapori tradizionali.

“La formula piace e si rivela ideale per trascorrere una bella serata estiva al fresco e in compagnia – osserva Giulio Zambelli, Presidente di Promozioni Confesercenti -. La nostra è una manifestazione di qualità, originale e capace di valorizzare le località che la ospitano, offrendo un servizio ai visitatori: residenti e turisti. Ecco spiegato il segreto del grande successo”.

“Questa seconda edizione – commenta Giovanni Bruno Bussola, sindaco di Ballabio – l’abbiamo voluta fortemente dopo il grande successo di pubblico dell’anno scorso e siamo molto contenti di tornare a ospitarla in Piazza Hillion. Siamo altrettanto sicuri che anche quest’anno andrà benissimo viste le attese dei cittadini e dei turisti che già ci chiedono informazioni. Lo Street Food Mercato Europeo rappresenta il fiore all’occhiello degli eventi proposti da questa amministrazione comunale che anche quest’anno si è impegnata, nonostante le note difficoltà, a riproporlo per la seconda volta”.