MONTAGNA: SABATO AL RIFUGIO ‘GRASSI’ LA FESTA PER I 100 ANNI

Data pubblicazione 29 Luglio 2022

INTROBIO – Compie 100 anni il Rifugio Grassi e la Sel – Società escursionisti lecchesi lo festeggia sabato 30 luglio con messa, pranzo e mostra fotografica.

Il riparo sul sentiero per il Pizzo dei Tre Signori fu edificato un secolo fa in ricordo dei soci SEL caduti durante la Grande Guerra. La sala da pranzo, con le soprastanti camerette, è del 1960, mentre la cucina è stata aggiunta sul lato nord nel 1998.

Per raggiungere il rifugio si può salire dai Piani di Bobbio in funivia, da Introbio e da Biandino in jeep, la giornata inizierà alle 11.30 con la messa e la benedizione della targa alla memoria di Ivan Fiorini, poi pranzo con menù a 18 euro. Inoltre sarà visitabile la mostra fotografica allestita per l’occasione. Non poteva mancare la maglietta celebrativa.