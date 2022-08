‘BALLABIOFIL’: SUCCESSO PER LA SECONDA EDIZIONE FILATELICA/NUMISTATICA

BALLABIO – Si è conclusa la seconda edizione di Ballabiofil. L’esposizione filatelica/numismatica, organizzata dal Gruppo comunale Aido di Ballabio “Don Achille Gumier”, si è tenuta il 31 luglio dalle 10 alle 22 presso il parco Grignetta a Ballabio. Un’edizione molto apprezzata e frequentata da collezionisti e non solo.

“Siamo veramente contenti di aver diffuso la cultura del collezionismo qui a Ballabio – hanno detto gli organizzatori – grazie anche all’ intervento sul palco di Giancarlo Colombo, presidente dell’associazione ‘Amico del collezionista di Civate’. Abbiamo avuto modo di ringraziare sul palco tutte le associazioni, come Aido Ballabio e Gso Ballabio, e gli sponsor che hanno reso possibile questo evento”.

L’evento ha garantito anche il servizio bar e cucina per pranzo e cena. Con pasta all’arrabbiata gratis per tutti al tramonto. In serata, dopo l’esposizione filatelica/numismatica, esibizione musicale rock grazie alla presenza di Maurizio Rastelletti. Special guest Nando Bonini (ex chitarrista di Vasco Rossi).