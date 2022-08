CADE E BATTE LA TESTA, 33ENNE SOCCORSO DALLA CROCE ROSSA DI PREMANA

Data pubblicazione 1 Agosto 2022

PREMANA – Croce Rossa premanese al lavoro domenica sera poco dopo le 21 per portare i soccorsi a un 33enne, caduto a terra. L’uomo, in seguito alla caduta, ha battuto la testa; secondo quanto riferito dai volontari intervenuti vedeva tutto sfuocato e dunque è stato deciso di trasportarlo al pronto Soccorso di Lecco – in codice giallo ovvero in condizioni mediamente critiche secondo i canoni di AREU.

Il paziente è arrivato in ambulanza al ‘Manzoni’ verso le 22:40.

Sabato mattina un 54enne era caduto nella zona dell’Alpe Rasga, procurandosi una lussazione alla spalla; soccorso con l’ausilio dell’elicottero, nel frattempo è già stato dimesso.

RedCro