LOCALE ED ECOLOGICO, IL FIORUME È LA RISORSA DEI PRATI ‘POVERI’. SE NE PARLA QUESTA SERA CON ‘LA FUCINA’

Data pubblicazione 4 Agosto 2022

BARZIO – Si parlerà di fiorume nel prossimo incontro dei Giovedì della Fucina. L’associazione culturale dell’altopiano valsassinese ospita il 4 agosto a Palazzo Manzoni di Barzio il naturalista Andrea Ferrario per affrontare il tema della “filiera del fiorume per la valorizzazione di prati stabili“; un approfondimento sulle ricchezze, a volte sottovalutate, celate dai prati a vegetazione spontanea.

Il fiorume, miscuglio di semi prodotti dai prati naturali, è una alternativa locale ed ecologica alle sementi mai coltivate in Italia ma che tuttavia dominano il mercato. La raccolta del fiorume può avvenire anche in prati utilizzati per l’allevamento generando così un reddito aggiuntivo, come pure in aree marginali o poco produttive andando così a valorizzarle.