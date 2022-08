IL SONDAGGIO: SAGRA DELLE SAGRE 2022, SENZA NOVITÀ NÉ PROPOSTE ‘LOCAL’

Data pubblicazione 4 Agosto 2022

VALSASSINA – La tradizionale consultazione on line promossa su Valsassinanews ha trattato nell’ultima settimana un tema tradizionale come quello della Sagra delle Sagre, in programma come sempre ad agosto. Giudizi dei lettori prevalentemente negativi, in particolare su un paio di questioni ormai “classiche”.

La voce più scelta con il 41% è stata “La solita sbobba“ ma la risposta “Non c’è niente di locale” ha raccolto un significativo 24%: Sagra bocciata dunque in pratica dai due terzi dei partecipanti al sondaggio.

Il fierone invece piace al 14% dei votanti e un altro 13% conferma che “Ci si deve andare una volta all’anno“.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del test, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sul nostro nuovo sondaggio – che avrà termine giovedì 11 agosto.

Stavolta interpelliamo chi legge VN sulla nuova colata di cemento e asfalto in arrivo sull’Altopiano – con strade parcheggi e altri interventi invasivi per il territorio tra Barzio e Moggio.

–

SAGRA DELLE SAGRE 2022 La solita sbobba (41%, 269 Voti)

Non c'è niente di locale (24%, 155 Voti)

A me piace (14%, 94 Voti)

Ci si deve andare una volta all'anno (13%, 84 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 34 Voti)

L'argomento non mi interessa (3%, 17 Voti) Totale votanti: 653

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS