CALCIO, CORTENOVA: ALTO LARIO, GROSIO E MORBEGNO NEL GIRONE DI COPPA

Data pubblicazione 5 Agosto 2022

CORTENOVA – Saranno Alto Lario, Grosio e Olympic Morbegno a contendersi il passaggio del turno di Coppa Lombardia con il Cortenova.

Le sfide del girone inizieranno il 4 settembre, alle 17, quando la squadra valsassinese sarà in trasferta in Valtellina, contro il Grosio. Tre giorni più tardi, mercoledì 7 settembre alle 20:30, prima partita casalinga della stagione dei gialloblu, in campo contro l’Alto Lario.

A chiudere la competizione, mercoledì 28 settembre, altro match serale al Todeschini, dove sarà ospite l’Olympic Morbegno.

Nel frattempo sono stati diramati anche i gironi di Serie C, con il Lecco che è stato inserito nel gruppo A…