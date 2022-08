ISCRIZIONI APERTE PER IL ‘SENIORES VOLLEYBALL SYNTETHIC COURT’ DI TACENO

Data pubblicazione 7 Agosto 2022

TACENO – Dopo l’ottima riuscita della manifestazione di volley rivolta ai giovani Under 16 del 25 giugno scorso, con una nutrita partecipazione di adolescenti da tutta la Valsassina e non solo, il Centro sportivo Biorca di Taceno ha deciso di rimettersi in gioco, aprendo le porte del suo campo in sintetico ai più grandi. Lo staff organizzativo del bar organizza infatti per sabato 27 agosto un torneo di pallavolo misto aperto a ragazzi e ragazze dai 16 anni compiuti in su.

La maratona pallavolistica, condizioni meteo permettendo, avrà inizio alle 9 del mattino con le sfide dei gironi. Il costo di iscrizione è di 10 euro a giocatore, squadre miste con possibilità però di schierare anche quattro ragazze, non più di due maschi in campo contemporaneamente, due gironi da sei squadre su due campi separati con coppe e premi a sorpresa ai primi quattro team classificati. Durante tutta la manifestazione saranno attivi il servizio bar e ristoro.

Per info ed iscrizioni contattare Giovanni (338.9851091), Marco P. (3887597143), Marco M. (348.3162631), oppure direttamente al Bar Biorca.

