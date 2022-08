TRE GIORNI DI FESTA A BALLABIO PER IL PATRONO LORENZO. IL PROGRAMMA

Data pubblicazione 9 Agosto 2022

BALLABIO – Iniziano oggi, martedì, i tre giorni di festa organizzati dall’ Unità Pastorale di Ballabio per il patrono san Lorenzo venerato nella chiesa parrocchiale della frazione inferiore. Già pronto in chiesa il faro (o pallone) che verrà incendiato domani, mercoledi 10 agosto, durante la messa solenne delle 18. Il rito, caratteristico della liturgia ambrosiana, si svolge in occasione delle feste dei Santi Martiri titolari della chiesa. Il significato è espresso dal fuoco: il pallone si consuma e si distrugge, così come i Martiri che hanno vinto “grazie alla testimonianza del loro martirio; poiché hanno disprezzato la vita fino a morire” (Ap XII 11).