ALBERGHIERO: FINANZE SOTTO LA LENTE DI UN ‘COMMISSARIO’. COSÌ LA SCUOLA SI TUTELA SU BOLLETTE E INVESTIMENTI

Data pubblicazione 11 Agosto 2022

CASARGO – È finito il tempo dei grandi viaggi in altri continenti per la scuola alberghiera di Casargo, che nella attuale contingenza economica ha preferito puntare su interventi strutturali, bandi per l’efficientamento energetico, e una gestione trasparente delle finanze.

A tal proposito la Provincia di Lecco, per mano della Direzione organizzativa VI – “Servizio istruzione e formazione professionale” ha affidato ad Andrea Rancan, commercialista e revisore contabile con studio a Menaggio, la “due diligence“ su Apaf – Agenzia provinciale attività formative – e di conseguenza sul Cfpa – Centro di formazione professionale alberghiero di Casargo.

All’interno dell’ente mancano “professionalità specifiche in materia di due diligence per la contabilità economico e patrimoniale di società ed aziende” ed è il motivo per cui si è ricorso a una figura esterna. Rancan, per un compenso pari a 5.700 euro, avrà il compito di approfondire i dati, valutare la convenienza ed evidenziare i rischi, oltre che predisporre strumenti di garanzia.

Mai istituito prima di oggi, un controllo sopra le parti sulla contabilità della scuola farà anche da argine alle polemiche politiche.

“Dopo due anni di pandemia e con l’esplosione dei costi dell’energia e delle materie prime – spiega il sindaco di Casargo Antonio Pasquini – un controllo terzo sulla contabilità della scuola alberghiera non può che essere un bene, soprattutto per i genitori che con le rette sostengono i costi, bollette comprese. Inoltre – ricorda Pasquini – a breve partiranno investimenti strutturali per un milione e 700mila euro, unico istituto di formazione con questo budget, e ancora, dopo 20 anni, finalmente il Cfpa parteciperà a bandi regionali per l’efficientamento energetico. Tutte questioni per le quali lo sguardo di una professionalità sopra le parti potrà essere solo positiva”.

C.C.