Data pubblicazione 16 Agosto 2022

ESINO LARIO – Se n’è andato a 95 anni Giovanni Nasazzi, detto ‘Pepana’. La comunità della val d’Esino piange lo storico taglialegna che per molti anni ha lavorato per i monti del Lago e della Valsassina coltivando amicizie profonde in un interscambio generazionale accolto da affetto sincero e profondo.

La camera ardente si trova presso l’abitazione in via Sant’Antonio 5, le esequie si terranno giovedì 18 agosto alle 10.30 nella parrocchiale di Esino Lario.