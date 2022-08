CASARGO-PAGLIO A PIEDI E IN MOUNTAIN BIKE: VINCITORI E CLASSIFICHE

Data pubblicazione 16 Agosto 2022

CASARGO – Sabato pomeriggio, con partenza dal parco delle Chiuse, si è corsa la Casargo-Paglio edizione 2022. 87 gli atleti che si sono sfidati sui 13 tornanti della cronoscalata – gara amatoriale “ma bai banale” come sottolineano gli organizzatori, che coi sei km e mezzo e 600 metri di dislivello positivo è in grado di far soffrire parecchio anche i più allenati.

Buona partecipazione sia per il circuito sia per la parte amatoriale, che ha visto molti giovanissimi al via.

Primo nella podistica maschile il premanese Dionigi Gianola in 32’46”. A livello femminile vittoria per Carmen Piani, (18^ assoluta), che ha fatto segnare un tempo di 45’15”.

Su due ruote, affermazione per Luca Spandri in 27’20” (secondo Andrea Artusi), tra le donne Simona Beretta al top con crono di 35’10” a precedere l’inossidabile Paola Beri giunta seconda in 36′ netti.

LE CLASSIFICHE COMPLETE (dal sito ufficiale):

Il circuito Valsassina Bike&Run vedrà la sesta e ultima tappa il 10 settembre con la gara da Indovero a Giumello.

RedSpo