PD, SHOCK-FRAGOMELI: TROPENSCOVINO CONTRO, “MA I SONDAGGI NON SONO LA VERITÀ, AVANTI CON LAURA BARTESAGHI”

Data pubblicazione 18 Agosto 2022

LECCO – Non ancora archiviata, specie emotivamente, la “sberla” della mancata ricandidatura del parlamentare PD Gianmario Fragomeli, il giovane segretario provinciale del partito democratico, ballabiese, Manuel Tropenscovino risponde alle domande di Lecco News in un momento decisamente non semplice.

Lo ringraziamo dunque per il coraggio e la coerenza nell’accettare la nostra intervista.

La non candidatura di Fragomeli appare un po’ una penalizzazione per il PD lecchese. Che ne dice il segretario provinciale del partito?