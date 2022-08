MONTAGNA, IN CIMA ALLA GRIGNA LA MESSA PER I CADUTI

Data pubblicazione 20 Agosto 2022

PASTURO – Don Gianmaria Manzotti, il vicario per la Pastorale Giovanile della Valsassina, ha celebrato venerdì 19 agosto la tradizionale messa ricordo dei caduti in montagna dalla cima della Grigna.

Durante la celebrazione sono stati ricordati gli skyrunner pasturesi Gabriele Orlandi Arrigoni, deceduto a 38 anni il 22 novembre 2018 in un tragico incidente ai Piani di Balisio, che era tra gli organizzatori della Zac Up, la skyrace del Grignone, e Davide Invernizzi, morto a 31 anni il 17 agosto 2019 in un incidente in moto mentre stava scendendo dal Pialeral verso il paese. Claudio Ghezzi deceduto in un tragico incidente in montagna il 12 giugno 2022 a 69 anni sulla Grigna Settentrionale (2.410 metri) che aveva salito più di 6000 volte. Cecco Galperti deceduto sul Dente del Gigante del massiccio del Monte Bianco il 24 luglio del 2021 a 65 anni e volontario del Soccorso Alpino. Ricordati anche coloro che sono state vittime in montagna.