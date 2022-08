SCI D’ERBA, SCHIAVETTI SALE SUL PODIO AI MONDIALI JUNIORES IN GERMANIA

Data pubblicazione 21 Agosto 2022

NEUDORF (GER) – Sabato, nella giornata conclusiva dei Mondiali Juniores di sci d’erba, il 21enne di Esino Lario Nicolò Schiavetti, per anni in forza al Valsassina Ski Team, ha conquistato un meritatissimo terzo posto finale – piazzandosi dietro solamente a Jan Borak e al vincitore Filippo Zamboni.

Il tutto, in crescita dopo il quarto posto nella Supercombinata e un quinto in SuperG.

Altra bella notizia per Schiavetti, la convocazione in nazionale azzurra per la Coppa del Mondo assoluta in calendario in Iran – con le gare che lo coinvolgono programmate tra giovedì e venerdì.

RedSpo