SKIROLL: “BUONE SENSAZIONI” PER AKSEL ARTUSI IN VISTA DEI MONDIALI

Data pubblicazione 21 Agosto 2022

OTEPÄÄ (ESTONIA) – Buonissima prova del valsassinese Aksel Artusi nell’ultima giornata del trittico estone che precede la settimana dei Mondiali di Skiroll.

Nella gara che sente “meno sua” (l’individuale in tecnica classica) l’atleta dello Sporting Club Livigno ha ottime sensazioni e sente che la forma è in crescendo. Per lui un quarto posto e buoni auspici per la prossima settimana, ma più che altro conferma del lavoro complessivo finalizzato alla stagione invernale.

Le gare sono cominciate venerdì con una sprint lunga, dove Aksel ha colto un ottimo terzo tempo di qualificazione, vanificato poi da un errore tattico ancora nei quarti.

Ieri mass start in skating dove come capita nel ciclismo è andata in porto una fuga iniziale e Aksel nella gara che predilige ha chiuso al 5° posto, risultato comunque di rilievo perché il livello in queste prove estoni, come era già stato in Norvegia, è veramente alto.

Non va dimenticato che Aksel per forza di cose deve dare precedenza alla stagione invernale e quest’anno i mondiali di Skiroll sono un mese in anticipo rispetto a quelli trionfali dello scorso anno.

“Questo significa – sottolinea il padre (e allenatore) Luca Artusi – che non possiamo ‘forzare’ in anticipo, alla ricerca della condizione e quindi tutto questo è comunque finalizzato allo sci di fondo”.

RedSpo