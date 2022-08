AMBIENTE: QUESTA SERA SI PARLA DEL LUPO CON IL RURALISTA MICHELE CORTI

Data pubblicazione 25 Agosto 2022

CREMENO – “Attenti al lupo!“, è dedicato al predatore in via di estinzione l’ultimo appuntamento estivo dell’associazione culturale ‘La Fucina‘. Negli anni recenti sulle Alpi i lupi sono divenuti sempre più numerosi e, anche a causa dei cambiamenti climatici, crescono le occasioni di contatto con l’uomo o con le sue attività, quali ad esempio i pascoli e l’allevamento.

A seguito dell’avvistamento di branchi di lupi in Valseriana e in Valchiavenna dove sono stati predati alcuni ovini, nei territori prossimi al nostro si inizia a discutere delle modalità per rendere compatibile la convivenza dell’animale con le esigenze dell’uomo e della economia di montagna.

Sarà l’argomento di cui si parlerà giovedì 25 agosto a Villa Carnevali di Maggio insieme Michele Corti, ruralista, presidente dell’associazione Pastoralismo Alpino e titolare del blog ruralpini.it.